Ancora neve in quota, ma rifugi già aperti. Altra pioggia in arrivo

Quello appena trascorso è stato un fine settimana molto dinamico dal punto di vista meteo. Il risveglio di sabato 4 maggio ha infatti visto il ritorno notturno della neve (una piccola spolverata) fin verso i 1.800 metri di quota; dopo qualche raggio di sole mattutino il cielo si è andato nuovamente coprendo guastando in parte la giornata di quanti avevano deciso di passare la giornata sulle nostre montagne. La situazione è risultata decisamente migliore nella giornata di domenica 5 maggio, sebbene dal primo pomeriggio le nebbie siano tornate ad avvolgere le cime più elevate della parte alta delle valli. Malgrado tutto, in molti hanno però deciso salire in quota usufruendo dei servizi offerti dai rifugi che hanno già dato il via alla stagione estiva.