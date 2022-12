Aperta la bretella a Piario: più facile arrivare all’ospedale

Taglio del nastro, sabato 3 dicembre, la bretella che consentirà di raggiungere con più facilità l’ospedale Antonio Locatelli. Un vantaggio per ambulanze e abitanti dei sette comuni dell’Alto Serio: Oltressenda, Villa d’Ogna, Ardesio, Gromo, Valgoglio, Gandellino e Valbondione. Attraverso via Bergamo e la nuova bretella, infatti, da Villa d’Ogna ora si può raggiungere il nosocomio più scorrevolmente, senza percorrere la stretta provinciale 51, ma bypassando a monte il centro abitato di Piario. La nuova bretella, che si snoda tra i prati per 250 metri, progettata dal geometra Giulio Scandella, è costata 300mila euro, somma messa a disposizione dai Bacini Imbriferi Montani attraverso la Comunità montana .