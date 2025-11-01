Appuntamento al 9 febbraio

L’astro celeste tornerà a illuminare la contrada e a riscaldare il piccolo abitato il 9 febbraio 2026 quando i suoi raggi, verso le 12,30, faranno capolino dalla Forcelle del Re posta a 1.989 metri tra le cime del Fop e di Valmora. Dapprima la luce solare illuminerà la statua di Maria posta sulla sommità del campanile della chiesa e, a seguire, via via tutta la contrada. Con grande gioia di tutti gli abitanti e, in particolare, dei bambini e degli anziani.