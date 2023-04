Ardesio, la Procura aprirà un’inchiesta contro ignoti per danneggiamento da inondazione

I carabinieri hanno depositato gli atti in Procura relativi alla frana d’acqua avvenuta all’alba di mercoledì 5 aprile ad Ardesio, dove ancora 10 persone sono sfollate e 71 risultano isolate in tre frazioni a monte dell’abitato. E ora il procuratore Antonio Chiappani sarà chiamato ad assegnare il fascicolo a un pm. Un fascicolo che non è ancora stato iscritto a registro ma che, nelle prime battute, sarà senz’altro aperto contro ignoti, ipotizzando due reati: quello previsto dall’articolo 426 del codice penale (Inondazione, frana o valanga) e quello relativo all’articolo 427 del codice penale (Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga).