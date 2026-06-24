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Cronaca / Valle Seriana Mercoledì 24 Giugno 2026

Ardesio, posato il nuovo ponte ciclopedonale sul Serio

LA NOVITÀ. La struttura in acciaio pesa circa 60 tonnellate ed è lunga 51 metri. L’opera rientra nel progetto Pnrr «Ardeo et Renascor».

Lettura 1 min.
Ardesio, posato il nuovo ponte ciclopedonale sul Serio
La posa del nuovo ponte ciclopedonale ad Ardesio

Ardesio

È stato posato martedì 24 giugno ad Ardesio il nuovo ponte ciclopedonale sul fiume Serio, che collega le due sponde tra via Primo Maggio e la pista ciclopedonale del borgo.

La struttura, lunga 51 metri e del peso di circa 60 tonnellate, è in acciaio, con piano di calpestio in lamiera stirata certificata antiscivolo. Il ponte, a triplo arco a sesto ribassato, è stato realizzato dalla carpenteria Cosmet di Fantoni Srl di Clusone e posizionato con l’ausilio di due autogru della Zanoletti Spa. L’operazione di varo è durata circa quattro ore.

Ponte ciclopedonale ad Ardesio sul fiume Serio

Ardesio, posato il nuovo ponte ciclopedonale sul Serio
Il ponte ciclopedonale posato ad Ardesio

Il manufatto presenta una geometria variabile: largo un metro e mezzo alle estremità, si allarga fino a tre metri nella parte centrale, pensata anche come punto di sosta per osservare il contesto naturale. Tra le particolarità, anche lo studio della colorazione, con nervature dal blu al grigio chiaro.

Il ponte è una delle dieci azioni previste da «Ardeo et Renascor», progetto del Comune di Ardesio finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU attraverso il Bando per l’Attrattività dei Borghi storici del Ministero della Cultura.

Il progetto Ardeo et Renascor e i fondi Pnrr

Il costo dell’intervento è di 490mila euro: 250mila euro arrivano dai fondi Pnrr del Bando Borghi, 30mila dal Bim e 210mila da fondi propri del Comune.

«Il ponte era uno degli obiettivi principali del Bando Borghi», spiega il sindaco Yvan Caccia. L’opera è considerata strategica perché collega le due sponde del Serio e in futuro sarà funzionale all’innesto con la pista ciclopedonale Villa d’Ogna-Gromo, già progettata.

Il precedente ponte in legno lamellare, ammalorato, era stato rimosso da un anno ed era chiuso da quattro. Nei prossimi giorni saranno posate le barriere; il collaudo statico è previsto il 1° luglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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