Ardesio, soccorsa una donna isolata in casa dopo uno smottamento

I vigili del fuoco del distaccamento di Clusone sono intervenuti martedì mattina, 12 dicembre, per un soccorso a persona ad Ardesio. È successo poco dopo le 10 in via Montesecco, dove secondo le prime informazioni una donna era isolata nella sua abitazione a seguito di uno smottamento. I vigili del fuoco l’hanno trasportata per circa 400 metri e l’hanno affidata alle cure mediche. Sul posto anche il 118.