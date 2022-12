Assunzione in biblioteca: a Clusone 190 candidati per un posto

Sono quasi duecento i candidati al concorso pubblico indetto dal Comune di Clusone per l’assunzione di un assistente bibliotecario categoria C1. Centonovanta, per la precisione, un numero record per i candidati ammessi alla prova selettiva del bando che si terrà il 12 dicembre, alle 13, negli ampi spazi del teatro monsignor Tomasini. «Sorprende l’ampia adesione al concorso per un posto di assistente bibliotecario – commenta l’assessore alla Cultura Alessandra Tonsi -. Il concorso è stato indetto in vista anche del pensionamento di una delle bibliotecarie e le tante attività della biblioteca richiedevano l’assunzione di una nuova figura ». Sono 190 candidati per una sola posizione, anche se sembra che vi sia interesse anche da parte di altri comuni che potrebbero anche decidere di attingere alla graduatoria finale. «Un numero che sorprende se paragonato ai numeri ben più ridotti per il concorso per la posizione di assistente sociale – aggiunge Tonsi -. Tra i candidati abbiamo visto che vi sono diverse persone del territorio, anche con esperienze pregresse differenti. Speriamo sia garantita la continuità, che è il nostro obiettivo».