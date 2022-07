Atalanta, domenica il primo test a Clusone. Antonio Percassi: «Vogliamo partire bene e fare un bel campionato»

Prima sgambata per l’Atalanta domenica 10 luglio a Clusone (fischio d’inizio alle 17) contro la Rappresentativa Val Seriana, un classico ormai delle amichevoli d’esordio in ritiro. La Rappresentativa (31 giocatori a disposizione) sarà guidata da mister Roberto Radici e sarà formata per lo più da giocatori che militano nei campionati di Eccellenza e Promozione con qualche componente della rosa del Città di Clusone. Sabato intanto l’Atalanta ha proseguito la preparazione in Val Seriana. Al mattino, a porte chiuse, e al pomeriggio a porte aperte con l’allenamento iniziato poco dopo le 17 sotto gli occhi del presidente Antonio Percassi affiancato dal direttore sportivo Tony D’Amico e dal direttore operativo Roberto Spagnolo. A bordo campo hanno seguito le tre partitelle a ranghi misti e spazi ridotti, durate un quarto d’ora a testa, circa. Alla seduta di allenamento, durata complessivamente circa un’ora, c’è stata una partecipazione di pubblico nettamente superiore a quella di venerdì.