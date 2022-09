Aule all’aperto e orti, in Val Gandino la scuola si fa outdoor

Puntano sul «green» le scuole primarie di Gandino, Casnigo e Cazzano Sant’Andrea: nei tre plessi scolastici, grazie a fondi europei, s ono infatti in corso lavori per la realizzazione di orti ed aule didattiche all’aperto, con l’obiettivo di favorire la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica . Circa 25.000 euro la cifra ottenuta dall’Unione Europea, con la quale è stata interamente finanziata l’iniziativa.