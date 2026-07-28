Carambola di auto a Clusone, coinvolta anche una moto: quattro feriti

Un incidente apparentemente di grave entità si è verificato alle 10.30 di martedì 28 luglio a Clusone in via Gusmini.

Da una prima ricostruzione pare che lo schianto sia stato causato da una carambola fra diverse auto e che ha coinvolto anche una moto.

Un’auto che proveniva da Rovetta avrebbe superato la coda di vetture ferma al semaforo (ancora non si sa se per un guasto, un malore o per altri motivi), tamponando prima un’altra auto e poi altre due macchine ferme al semaforo sulla corsia opposta. Nell’urto è stata coinvolta anche una moto.

Sul posto sono giunte tre ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso da Bergamo. Ancora non si conoscono le condizioni dei feriti. L’intervento è partito in codice rosso di massima gravità.