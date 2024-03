Aviatico dedicherà un memoriale ai «Giusti di Ama»

Troverà spazio anche un memoriale per i «Giusti di Ama» all’interno della rinnovata piazza della piccola frazione di Aviatico. L’amministrazione comunale sta progettando un intervento un questo luogo che rappresenta il centro del borgo di Ama e costituirà il primo tassello di una riqualificazione più ampia della zona fra la chiesa e il parco. «Grazie a dei fondi di progettazione statali, stiamo studiando una nuova connessione tra la piazza antistante la chiesa e il parco di via Al parco – spiega il sindaco Mattia Carrara –. Vogliamo ricavare un percorso che sia esclusivamente pedonale, in modo da mettere in connessione questi luoghi del paese senza bisogno di percorrere la strada» .

La piazza della chiesa della frazione, dove sarà collocato un monumento a ricordo dei «Giusti di Ama»

Se questo intervento più complesso sarà svolto nel lungo periodo, partiranno invece nel giro di pochi mesi i lavori alla piazza antistante la chiesa. «Abbiamo già finanziato, con circa 100mila euro, che vengono dall’avanzo di amministrazione, la sistemazione della parte della piazza che già si utilizza. Iniziamo infatti a creare le condizioni per la fruibilità dello spazio, intervenendo soprattutto sull’ingresso della piazza». Proprio qui l’amministrazione comunale intende collocare anche un memoriale per ricordare i «Giusti di Ama», le persone del paese che negli anni della Seconda guerra mondiale, dal 1943 al 1945, ospitarono, di nascosto, cinque famiglie di religione ebraica, fuggite in questo borgo di montagna per salvarsi dalle persecuzioni seguite all’emanazione delle leggi razziali. Furono ospitate da diverse famiglie del paese, e usarono spesso per nascondersi dai rastrellamenti anche le grotte della zona, a Predale.