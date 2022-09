Bollette alle stelle, per lo sci rischio di una stagione in rosso

La stagione invernale alle porte dovrebbe essere quella del riscatto per gli impianti sciistici, la stagione per ridare fiato al settore, ma incombe l’incubo bollette (per energia elettrica ma anche per il gasolio usato per i battipista) più che triplicate negli ultimi due anni. E destinate ancora ad aumentare soprattutto da questa stagione. I gestori si dicono comunque pronti ad aprire le stazioni: la prima incognita sarà quella dell’innevamento programmato che, in caso appunto di neve dal cielo, metterebbe le stazioni in forte difficoltà.