Bondo Petello, in tantissimi alla veglia per Simona Gusmini. Giovedì i funerali

Parenti, amici, medici e infermieri del Bolognini di Seriate: nessuno è voluto mancare alla veglia di preghiera per Simona Gusmini, morta in un incidente stradale in Val Seriana nel pomeriggio di lunedì 26 agosto. In tantissimi alla camera ardente allestita nella chiesa di San Bernardo a Bondo Petello, dove hanno preso la parola il marito e il parroco di Comenduno, don Alfio Signorini. In sottofondo le note delle canzoni a cui la donna era più legata, come «La cura» di Franco Battiato.