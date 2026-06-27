Cade sul Pizzo Coca, ferito un 41enne: portato in ospedale con l’elisoccorso

L’elisoccorso si è alzato dalla base di Sondrio per soccorrere un uomo di 41 anni ferito durante l’ascesa al Pizzo Coca, in territorio di Valbondione alle 11 di sabato 27 giugno. L’intervento di soccorso non è stato semplice, l’elicottero non è riuscito ad atterrare o recuperare l’escursionista con il verricello, per questo è stato allertato il soccorso Alpino che ha raggiunto il ferito alle 14.30.