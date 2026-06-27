Cade sul Pizzo Coca, ferito un 41enne: portato in ospedale con l’elisoccorso
L’INFORTUNIO. La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 11 di sabato 27 giugno.Lettura meno di un minuto.
Valbondione
L’elisoccorso si è alzato dalla base di Sondrio per soccorrere un uomo di 41 anni ferito durante l’ascesa al Pizzo Coca, in territorio di Valbondione alle 11 di sabato 27 giugno. L’intervento di soccorso non è stato semplice, l’elicottero non è riuscito ad atterrare o recuperare l’escursionista con il verricello, per questo è stato allertato il soccorso Alpino che ha raggiunto il ferito alle 14.30.
L’uomo riverso a terra, era cosciente ma con diverse fratture. Dopo averlo messo in sicurezza lo hanno portato a valle dove lo ha recuperato l’elicottero per trasportarlo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Il 41enne non sarebbe grave.
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