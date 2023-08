Cadute e malori in montagna, quattro interventi del Soccorso alpino

Tre interventi in Val Seriana e uno in Val Brembana nella giornata di giovedì 24 agosto per i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. Intorno alle 8,30 sono stati attivati dalla centrale per un uomo di 67 anni, caduto nella zona delle vecchie piste da sci a Valcanale di Ardesio. Aveva riportato alcuni traumi. Sono partite le squadre territoriali, sul posto l’elisoccorso di Bergamo di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. La squadra ha dato supporto all’équipe dell’elisoccorso, che ha trasportato il ferito all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in condizioni non gravi. L’intervento è finito poco dopo le 10.

Nel pomeriggio, verso le 13,un uomo stava scendendo in bicicletta dalla carrozzabile che dal Monte Bello porta a Foppolo ed è caduto. L’uomo, 71 anni, ha riportato diversi traumi e sospette fratture; un soccorritore che per caso era in zona ha chiamato il 112. Una squadra di tre tecnici era pronta a supporto delle operazioni dell’elisoccorso di Bergamo di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. L’uomo è stato valutato, messo in sicurezza e portato in ospedale con l’elisoccorso in codice giallo. L’intervento si è risolto in un’ora circa.

Verso le 14,30, la Stazione di Valbondione è stata allertata per una persona che aveva avuto un malore lungo il sentiero invernale del rifugio Curò. Sul posto l’elisoccorso di Bergamo di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza; pronti in piazzola sei tecnici a supporto delle operazioni. L’uomo, 64 anni, è stato portato al Papa Giovanni in condizioni non gravi.