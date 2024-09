Cadute in montagna, due soccorsi in elicottero alla Diga del Gleno e a Valbondione

Due escursionisti sono stati soccorsi, in due episodi distinti, nel pomeriggio di domenica 29 settembre sulle montagne bergamasche. Il primo intervento a Vilminore di Scalve, sul sentiero 410 a circa 200 metri dalla Diga del Gleno: un 34enne è caduto per una decina di metri, riportando alcune contusioni. Sono intervenuti l’elisoccorso e il Soccorso alpino. Il giovane è stato trasportato in elicottero al Policlinico di Zingonia in codice giallo.

Il secondo intervento verso le 15,45 a Valbondione, nei pressi del rifugio Brunone: un 41enne è caduto per circa 30 metri e ha riportato traumi in diverse parti del corpo. In azione anche in questo caso l’elisoccorso e il Soccorso alpino. Il ferito è stato portato in codice giallo all’ospedale di Sondalo (Sondrio).