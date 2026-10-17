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Cronaca / Valle Seriana Sabato 17 Ottobre 2026

Cane precipita dal sentiero nella zona del rifugio Curò: salvato dai vigili del fuoco

L’OPERAZIONE. Vista l’impossibilità di intervenire con l’elicottero, si sono calati per ottanta metri lungo la parete rocciosa.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Cane precipita dal sentiero nella zona del rifugio Curò: salvato dai vigili del fuoco
Il cane portato in salvo dai vigili del fuoco

Intervento complesso per i vigili del fuoco di Clusone nel pomeriggio di sabato 17 ottobre, impegnati lungo la direttissima del sentiero che porta al rifugio Curò per soccorrere un cane, un setter, rimasto bloccato su uno sperone di roccia circa ottanta metri più in basso rispetto al percorso che stava seguendo in mattinata con il padrone.

Cane precipita dal sentiero nella zona del rifugio Curò: salvato dai vigili del fuoco
Foto di gruppo con i vigili del fuoco

L’intervento è iniziato alle 12, quando il padrone ha contattato i soccorsi: i vigili del fuoco di Clusone, intervenuti con un equipaggio di cinque persone, si sono calati per ottanta metri lungo la parete rocciosa, vista l’impossibilità di operare con l’elicottero per la presenza in zona dei tralicci dell’alta tensione. Il cane è stato recuperato e riaffidato al suo padrone.

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