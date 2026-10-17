Cane precipita dal sentiero nella zona del rifugio Curò: salvato dai vigili del fuoco

Foto di gruppo con i vigili del fuoco

L’intervento è iniziato alle 12, quando il padrone ha contattato i soccorsi: i vigili del fuoco di Clusone, intervenuti con un equipaggio di cinque persone, si sono calati per ottanta metri lungo la parete rocciosa, vista l’impossibilità di operare con l’elicottero per la presenza in zona dei tralicci dell’alta tensione. Il cane è stato recuperato e riaffidato al suo padrone.