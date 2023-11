Carabinieri in azione a Nembro e Calcinate: arrestato un 28enne

Posto d blocco dei carabinieri

L’attività, organizzata dalla Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bergamo, ha visto la costituzione di due posti di blocco per i quali sono stati impiegati 13 militari e 4 gazzelle, che si sono aggiunte alle altre pattuglie già normalmente impiegate per il controllo del territorio. Inoltre, per garantire un massiccio controllo dei veicoli in transito e far in modo che si procedesse velocemente ai controlli senza creare disagio per i conducenti, è stata impiegata una Stazione Mobile, con all’interno dei militari con il compito di effettuare i controlli dei documenti e redigere gli atti sul posto.