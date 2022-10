Caro energia, a Villa di Serio la decisione: caloriferi spenti fino a novembre

I caloriferi, infatti, potranno entrare in funzione solo a partire dal 2 novembre fino al 7 aprile 2023 e per 13 ore giornaliere. Limitazioni anche per le temperature massime: 17 gradi per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e 19 gradi per tutti gli altri edifici; due i gradi di tolleranza. E non solo. Anche le porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali e degli edifici con accesso al pubblico dovranno rimanere chiuse ad eccezione del tempo necessario per il passaggio delle persone o per il ricambio d’aria.