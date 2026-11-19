Babbo Natale ha scelto anche quest’anno di trasferirsi a Clusone in ValSeriana. La sua esclusiva Casa Bergamasca è infatti a Palazzo Gorra, un’antica residenza nelle immediate vicinanze del cinquecentesco Orologio Astronomico Fanzago, affacciato sull’omonima piazza. L’ufficio stampa dell’illustre ospite ha fatto filtrare le primissime immagini di alcuni ambienti, in vista dell’apertura di sabato 21 novembre alle 14. E da subito è chiaro che le attese di grandi e piccini saranno senza dubbio soddisfatte. Grazie allo staff della Fattoria Ariete di Gorno che da 19 anni organizza il soggiorno bergamasco di Babbo Natale, gli elfi accoglieranno i bambini e le bambine e li aiuteranno a scrivere la letterina che poi consegneranno nelle mani di Babbo Natale. Potranno poi realizzare lavoretti natalizi, scattare un selfie sulla slitta e curiosare in tutte le stanze dell’antica dimora, nel salotto, nella sala da pranzo e perfino nella camera da letto.

Il divano di Babbo Natale E la sua slitta

Un classico in Val Seriana

Il progetto di accoglienza dedicato a Babbo Natale è ormai un vero e proprio classico dell’inverno in Val Seriana. Tutto è partito nel 2007 a Gorno, dove a pochi passi dal torrente Riso ha sede la Fattoria Didattica Ariete. Una realtà per certi versi pionieristica, dotata di una

«L’idea di ospitare Babbo Natale è partita con le stesse intenzioni, per regalare emozioni semplici ai bambini e agli adulti che li accompagnano» «miniera tascabile» (un tempo polveriera) che racconta l’epopea dei minatori che qui sino ai primi anni ’80 del Novecento lavoravano all’estrazione dello zinco. Ospitare Babbo Natale è stato, in termini tecnici, un modo per «destagionalizzare» i flussi di utenza, offrendo cioè uno spunto originale per incentivare l’attività in un periodo inconsueto, quando però fra ponti e vacanze scolastiche offrono prezioso tempo libero alle famiglie. «A far la differenza – spiega Mauro Abbadini - sono sempre e solo i rapporti umani che si instaurano fra le persone. In tanti anni di proposte legate agli animali oppure alla miniera, non abbiamo mai pensato ad un semplice servizio a pagamento, ma sempre e solo al piacere appassionato di raccontare ai bambini semplici segreti delle attività di montagna. L’idea di ospitare Babbo Natale è partita con le stesse intenzioni, per regalare emozioni semplici ai bambini e agli adulti che li accompagnano». Negli anni successivi ha coinvolto Gromo, Gandino Lovere e la stessa Clusone.

«La difficoltà maggiore – aggiunge Roman Ceroni - è stata togliersi di dosso l’idea, sbagliata, di un format strettamente commerciale, con un costume rosso, una barba posticcia, un po’ di musica di sottofondo e qualche letterina più o meno standardizzata. Lavoriamo per mesi all’allestimento partendo da palazzi storici ormai disabitati. Innanzitutto dobbiamo adoperarci per la sicurezza, ma facendo in modo di non togliere alle decine di stanze che arrediamo quell’alea di vissuto e incantato che i bambini avvertono ed esaltano. Gli ambienti non vengono semplicemente addobbati, ma facciamo in modo di dar loro nuova vita».

Un magico legnetto in dono