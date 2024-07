Casale di Albino dà l’addio alla «regina del K2»

Lascia il marito Pierangelo Zanga, celebre alpinista, noto in particolare per aver salito il K2, le sorelle Maria e Lucia, i fratelli Gabriele e Antonio. «Era la regina del “K2”, era lei che gestiva tutte le attività dell’albergo e del ristorante», ricorda il marito Pierangelo. Vittorina Nicoli si è spenta sabato mattina alla Casa di riposo «Honegger» di Albino, dove si trovava da alcuni giorni. «È stata seguita in modo straordinario dal dottor Ubaldo Facci, che ringraziamo per l’umanità», dice ancora il marito.