Cascate del Serio col vento ma è lo stesso boom: in 2.000 a Valbondione

È stata una domenica (15 settembre) caratterizzata da temperature ormai autunnali quella che ha accompagnato la quarta apertura stagionale delle cascate del Serio. Le folate di vento, ancora abbastanza intense di primo mattino in quota (la stazione del Centro meteo lombardo posizionata al rifugio Curò nella notte ha registrato una velocità di 113 chilometri all’ora) , non lasciavano ipotizzare una massiccia presenza di turisti, invece l’afflusso ha superato ogni aspettativa; secondo le stime dell’Associazione giovani, impegnata nella gestione dei parcheggi, sarebbero stati infatti almeno 2.000 gli escursionisti che hanno raggiunto Valbondione.

Il vento forte

La zona dell’Osservatorio faunistico di Maslana e la strada agrosilvopastorale, che si snoda in direzione del rifugio Curò, sono stati i luoghi in cui si è registrata la loro maggior concentrazione . Qualche minuto prima delle 11 il suono della sirena ha annunciato l’avvenuta apertura delle paratie della diga del Barbellino da parte dei guardiani . L’acqua ha poi percorso un lungo tratto nella galleria scavata nella montagna prima di raggiungere la sommità della cascata e compiere i tre salti per un totale di 315 metri. Come vuole la tradizione, alla cascata di settembre è sempre abbinata la Festa di Maslana, il caratteristico borgo appena a monte dell’abitato. Alle 12 il parroco don Michele Rota ha celebrato la Messa seguita dal pranzo a base di prodotti tipici.

L’ultimo appuntamento

«Considerando la fastidiosa azione del vento, che ha caratterizzato gran parte del fine settimana – fanno sapere gli organizzatori - siamo molto soddisfatti del numero di persone che hanno raggiunto il nostro borgo. È sicuramente la miglior gratificazione nei confronti di tutti quei volontari che in ogni circostanza dedicano un po’ del loro tempo per far conoscere e valorizzare questo fantastico luogo». La prossima apertura delle cascate del Serio, l’ultima della stagione, è fissata per domenica 13 ottobre; per l’occasione, al palasport di Valbondione, ci sarà la «Sagra dei sapori locali».