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Cronaca / Valle Seriana Domenica 11 Ottobre 2026

Cascate del Serio, duemila persone per l’ultima apertura della stagione - Il video

LA MANIFESTAZIONE. A Valbondione oltre diecimila presenze nei cinque appuntamenti. Al centro sportivo anche la Sagra dei sapori, tra piatti locali e attività.

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Mirco Bonacorsi
Mirco Bonacorsi

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Cascate del Serio, duemila persone per l’ultima apertura della stagione - Il video
Ultima apertura di stagione delle cascate del Serio

Valbondione

Circa duemila persone hanno raggiunto Valbondione domenica 11 ottobre per la quinta e ultima apertura stagionale delle cascate del Serio. Un’affluenza che porta a oltre diecimila le presenze complessive nei cinque appuntamenti.
La stima è stata ricavata dai ticket distribuiti nelle aree di parcheggio dai ragazzi dell’Associazione giovani, incaricati della gestione della sosta.

Cascate del Serio, il bilancio della stagione

L’ultimo appuntamento ha richiamato ancora una volta numerosi visitatori per lo spettacolo delle cascate. Alla giornata Turismo Valbondione ha affiancato la Sagra dei sapori, allestita nel piazzale del centro sportivo: tra le proposte torte, gnocchi in colla, salamelle, formaggi, casoncelli, polenta e caldarroste.

Sagra dei sapori e attività per le famiglie

Accanto agli stand espositivi, spazio alle attività legate alla vita agricola: i giri con gli asinelli dell’associazione Asnarea, la dimostrazione di mungitura dell’azienda agricola Mustacc e il laboratorio sul formaggio dell’azienda agricola Laura Baronchelli. Il programma pomeridiano prevede musica country con esibizioni di ballo e una piscina di mais dedicata ai più piccoli.

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