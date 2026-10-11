Cascate del Serio, duemila persone per l’ultima apertura della stagione - Il video

Circa duemila persone hanno raggiunto Valbondione domenica 11 ottobre per la quinta e ultima apertura stagionale delle cascate del Serio. Un’affluenza che porta a oltre diecimila le presenze complessive nei cinque appuntamenti.

La stima è stata ricavata dai ticket distribuiti nelle aree di parcheggio dai ragazzi dell’Associazione giovani, incaricati della gestione della sosta.