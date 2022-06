Cascate del Serio, l’emozione del primo salto della stagione a Valbondione - Foto e video

Per due anni , il 2020 e 2021, causa pandemia e in parte anche per un movimento franoso che ha interessato lo scorso anno, da agosto, la sterrata e i sentieri per il Curò e Maslana , l’apertura delle cascate non si è potuta organizzare . Ecco perché centinaia di persone hanno raggiunto Valbondione, durante la mattinata di domenica 19 giugno, per ammirare il triplice salto di 315 metri delle cascate del Serio.