Cascate del Serio, la prima apertura della stagione - Foto e video

Prima apertura stagionale, domenica 16 giugno, per le cascate del Serio, lo spettacolo che ogni anno attira a Valbondione migliaia di persone ed è ormai un grande classico dell’estate sulle Orobie. Un triplice salto da circa seimila litri di acqua al secondo, per un dislivello totale di 315 metri, che nella mattinata di domenica ha incantato i tanti escursionisti – almeno 1.200 è la stima fatta in base ai ticket parcheggi – arrivati per assistere allo spettacolo nonostante il cielo che si è andato coprendo già dal primo mattino.

«Se prendiamo in considerazione i ticket rilasciati- fanno sapere dall’ufficio turistico locale- è stato possibile stimare la presenza di almeno 1200 escursionisti» spiegano dall’organizzazione. Tenendo conto delle frequenti situazioni di maltempo che hanno caratterizzato questo inizio di stagione il dato può quindi essere analizzato in modo più che soddisfacente. Come sempre l’itinerario più gettonato è stato quello che transita alle baite di Maslana, il caratteristico borgo in cui l’energia elettrica viene garantita dai pannelli fotovoltaici e su cui non mancano alcune leggende, una su tutte quella legata al Gorgo del cane (un orrido formato dall’azione erosiva operata dal fiume Serio nell’arco dei millenni).

Escursionisti ammirano le cascate

(Foto di Bonacorsi)

Le prossime aperture

Dopo l’appuntamento di domenica 16 giugno, tra circa un mese toccherà alla suggestiva apertura in orario serale (alle 22 di sabato 13 luglio), quando i tre salti verranno illuminati dai potenti fari posizionati dai volontari della Croce blu di Gromo nei pressi dell’Osservatorio floro-faunistico. Le altre aperture sono in programma per le domeniche 18 agosto, 15 settembre e 13 ottobre, sempre alle 11.