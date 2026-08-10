Casnigo, tentano di rubare 50 metri di rame dal tetto del cimitero: tre arresti

Nella notte tra sabato 8 e domenica 9 agosto, i carabinieri di Gandino hanno sventato un tentativo di furto di rame dal tetto del cimitero di Casnigo. I militari, intervenuti in seguito alla segnalazione di un residente che ha visto tre persone armeggiare sul tetto, hanno circondato il cimitero. Arrestati con le accuse di tentato furto aggravato un 31enne e due 25enni, tutti rumeni. I tre, utilizzando delle cesoie, avevano tagliato gli «ancoraggi» delle lastre di rame, per poi «strapparle» dai bordi del tetto. La lunghezza del materiale è di circa 50 metri. Ma i rumeni, tutti già gravati da precedenti sempre per furto di rame, non sono riusciti a portare a termine il colpo perché interrotti dall’arrivo dei carabinieri di Gandino. Il tribunale ha convalidato l’arresto, disponendo il divieto di dimora in Bergamo e provincia. Procedimento aggiornato al 10 settembre.