Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana Lunedì 10 Agosto 2026

Casnigo, tentano di rubare 50 metri di rame dal tetto del cimitero: tre arresti

IL TENTATO FURTO. I carabinieri di Gandino, allertati da un residente, hanno sorpreso tre uomini mentre stavano staccando le lastre di rame dalla copertura del cimitero. L’arresto è stato convalidato: per i tre disposto il divieto di dimora in Bergamo e provincia.

Lettura meno di un minuto.
Alessandra Loche
Alessandra Loche

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Casnigo, tentano di rubare 50 metri di rame dal tetto del cimitero: tre arresti

Nella notte tra sabato 8 e domenica 9 agosto, i carabinieri di Gandino hanno sventato un tentativo di furto di rame dal tetto del cimitero di Casnigo. I militari, intervenuti in seguito alla segnalazione di un residente che ha visto tre persone armeggiare sul tetto, hanno circondato il cimitero. Arrestati con le accuse di tentato furto aggravato un 31enne e due 25enni, tutti rumeni. I tre, utilizzando delle cesoie, avevano tagliato gli «ancoraggi» delle lastre di rame, per poi «strapparle» dai bordi del tetto. La lunghezza del materiale è di circa 50 metri. Ma i rumeni, tutti già gravati da precedenti sempre per furto di rame, non sono riusciti a portare a termine il colpo perché interrotti dall’arrivo dei carabinieri di Gandino. Il tribunale ha convalidato l’arresto, disponendo il divieto di dimora in Bergamo e provincia. Procedimento aggiornato al 10 settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Casnigo
Industria Trasformazione
Giustizia, Criminalità
Economia, affari e finanza
Alessandra Loche