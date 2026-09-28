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Cronaca / Valle Seriana Lunedì 28 Settembre 2026

Castione, camion incastrato in un tornante sulla 671: traffico a senso unico alternato - Foto

L’INCIDENTE. Giornata nera a Castione, lunedì 28 settembre: un camion è rimasto incastrato in un tornante nella mattinata. Previsto il senso unico alternato in attesa di una gru per la rimozione definitiva.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Castione, camion incastrato in un tornante sulla 671: traffico a senso unico alternato - Foto
Si attende una gru per rimuovere il camion bloccato sui tornanti

Castione

Un camion è rimasto incastrato in un tornante della strada 671 a Castione della Presolana nella mattinata di lunedì 28 settembre. Nessuno è rimasto ferito, ma l’incidente ha provocato lunghe code e rallentamenti sulla rete viaria.

Il mezzo pesante occupava l’intera carreggiata e il traffico è stato inizialmente bloccato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spostato il camion a margine della strada, permettendo la riapertura a senso unico alternato. Si attende una gru per rimuoverlo completamente.

Lo scorso gennaio una situazione simile con un camion che aveva bloccato da strada dalle 9 del mattino fino alle 15.

Castione, camion incastrato in un tornante sulla 671: traffico a senso unico alternato - Foto
Il camion bloccato
Castione, camion incastrato in un tornante sulla 671: traffico a senso unico alternato - Foto
Code sulla strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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