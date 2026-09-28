Castione, camion incastrato in un tornante sulla 671: traffico a senso unico alternato - Foto
L’INCIDENTE. Giornata nera a Castione, lunedì 28 settembre: un camion è rimasto incastrato in un tornante nella mattinata. Previsto il senso unico alternato in attesa di una gru per la rimozione definitiva.Lettura meno di un minuto.
Castione
Un camion è rimasto incastrato in un tornante della strada 671 a Castione della Presolana nella mattinata di lunedì 28 settembre. Nessuno è rimasto ferito, ma l’incidente ha provocato lunghe code e rallentamenti sulla rete viaria.
Il mezzo pesante occupava l’intera carreggiata e il traffico è stato inizialmente bloccato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spostato il camion a margine della strada, permettendo la riapertura a senso unico alternato. Si attende una gru per rimuoverlo completamente.
Lo scorso gennaio una situazione simile con un camion che aveva bloccato da strada dalle 9 del mattino fino alle 15.
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