Castione, camion incastrato in un tornante sulla 671: traffico a senso unico alternato - Foto

Un camion è rimasto incastrato in un tornante della strada 671 a Castione della Presolana nella mattinata di lunedì 28 settembre. Nessuno è rimasto ferito, ma l’incidente ha provocato lunghe code e rallentamenti sulla rete viaria.

Il mezzo pesante occupava l’intera carreggiata e il traffico è stato inizialmente bloccato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spostato il camion a margine della strada, permettendo la riapertura a senso unico alternato. Si attende una gru per rimuoverlo completamente.



Lo scorso gennaio una situazione simile con un camion che aveva bloccato da strada dalle 9 del mattino fino alle 15.