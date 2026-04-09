Castione della Presolana, aggredisce convivente e due dipendenti di un bar: arrestato 27enne

È stato arrestato in flagranza dai carabinieri un 27enne di origini tunisine, residente a Castione della Presolana, ritenuto responsabile di aggressione, tentata violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio risale al pomeriggio di Pasquetta, lo scorso 6 aprile, quando al numero unico di emergenza 112 è arrivata una richiesta di intervento dal centro del paese. Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Clusone, alcuni anche liberi dal servizio, impegnati contemporaneamente su più fronti tra Val Seriana e territori limitrofi.

Le aggressioni: prima a casa e poi al bar

Secondo quanto ricostruito, il giovane – già noto alle forze dell’ordine – avrebbe inizialmente aggredito la convivente in casa, tentando anche di abusarne sessualmente.

Avrebbe colpito una barista e sottratto con violenza il telefono cellulare a un’altra dipendente, per poi fuggire Allontanatosi dall’abitazione, si sarebbe poi diretto in un esercizio pubblico del centro, dove avrebbe colpito una barista e sottratto con violenza il telefono cellulare a un’altra dipendente, per poi fuggire.

L’arresto

Le ricerche, avviate immediatamente e supportate da più pattuglie, hanno permesso di rintracciare l’uomo in breve tempo. Durante il fermo, il 27enne avrebbe opposto resistenza, provocando la caduta di un carabiniere, poi dimesso con alcuni giorni di prognosi.