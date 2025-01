Castione, fiamme in un’abitazione: nessun ferito - Le foto

Le fiamme sono partite da un appartamento per poi coinvolgere parzialmente anche le abitazioni vicine: un incendio si è sviluppato nella serata di mercoledì 22 gennaio, intorno alle 21.30, in una palazzina di due piani a Castione della Presolana .

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco: fortunatamente non si registrano feriti. Dopo aver domato le fiamme, i Vigili del Fuoco hanno effettuato la bonifica dell’area compromessa, mettendo in sicurezza la struttura. In corso di verifica le cause che hanno scatenato l’incendio. Seguono aggiornamenti.