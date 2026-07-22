Castione, stop a schiamazzi e degrado. Dalle 21,30 i parchi sono chiusi

Il Comune di Castione della Presolana , che in questa stagione è «invaso» anche da tanti turisti e villeggianti, si blinda contro i problemi di ordine pubblico che negli scorsi anni hanno causato piogge di lamentele da parte appunto sia da residenti che dai tanti che hanno la seconda casa nella località montana. In particolare, l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Samantha Tagliaferri ha deciso di correrei ai ripari sin da inizio estate contro le situazioni di chiasso e disordine nei parchi pubblici in orario notturno.

L’ordinanza

Con un’apposita ordinanza, è stata disposta infatti la chiusura di tutti i parchi giochi del Comune - sono una decina - dalle 21.30 alle 7.30 , valida sino alla fine del mese di agosto. «Questa ordinanza è nata dalle problematiche che si sono registrate negli scorsi anni – dichiara la prima cittadina –. Noi l’abbiamo visto la scorsa estate, appena ci siamo insediati: abbiamo ricevuto decine di segnalazioni da parte di chi vive vicino ai parchi e alle aree verdi».

I disagi degli anni scorsi

E i problemi da gestire per il Comune sono stati plurimi: «In questo modo veniva disturbata la quiete notturna di chi abita vicino, ma venivano anche lasciati rifiuti e vetri di bottiglie rotte, che poi al mattino rappresentavano un problema per bambini e ragazzi che si recavano al parco per giocare». Tra i luoghi da cui erano giunte più lamentele lo scorso anno c’è il Parco dell’Acqua, a pochi passi dal centro di Dorga, ma anche in altri si erano registrate situazioni simili. All’accesso di tutti i parchi pubblici è stato affisso un cartello che informa gli utenti sia sugli orari di chiusura dello spazio sia su altre norme in vigore, come il divieto di consumo di bevande alcoliche e di abbandono rifiuti. «Quest’anno, per ora, non abbiamo avuto segnalazioni. Non abbiamo potuto, ovviamente, mettere recinzioni e cancelli, ma la Polizia locale e anche i Carabinieri stanno effettuando dei controlli. Se i ragazzi si trovassero e stessero insieme tranquillamente, non ci sarebbe nessun problema, purtroppo si sono verificate troppe situazioni di schiamazzi, assembramenti e cattive condotte».