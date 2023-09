Cerca di strapparle la collanina, lei perde l’equilibrio, cade e si ferisce

Domenica di paura sulla pista ciclopedonale della Val Seriana, ad Albino, sul confine con Cene. Un tentativo di scippo si è verificato alle 14. Nel mirino di un malvivente è finita una coppia di coniugi di Trescore, sulla settantina.la vittima è una donna, ferita alle gambe e medicata all’ospedale di Alzano.

La ricostruzione del tentato scippo

Mentre stava passeggiando con il marito, la donna è stata avvicinata da uno sconosciuto che le ha strappato la collana. Il colpo non è andato a segno. Nella concitazione il gioiello è finito tra le mani della donna che però ha perso l’equilibrio per il grande spavento. Il malintenzionato si è allontanato senza refurtiva, prima a piedi e poi in bici, facendo perdere le tracce. In quella zona non ci sono telecamere, quindi la dinamica dei fatti è ancora in fase di accertamento. Sull’accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Clusone. La donna ha formalizzato la denuncia.

Non ci sono testimoni

La pista è solitamente molto frequentata in estate, ma sembra che domenica alle 14, in quel tratto, non ci fosse nessun altro. Il marito ha assistito parzialmente alla scena.

In paese, la notizia si è diffusa e qualcuno ha raccontato: «Lui era avanti di un metro, si è voltato perché ha sentito la moglie urlare e ha visto la scena: il malvivente – apparentemente di origine straniera – aveva messo le mani al collo della donna. Il marito ha reagito e ha cercato di seguirlo. Ma purtroppo il malvivente è stato più veloce, è fuggito in sella a una bici parcheggiata poco distante».

La situazione della sicurezza ad Albino

Il sindaco Fabio Terzi parla di sicurezza sul territorio e delle azioni messe in atto in sinergia con i carabinieri e la polizia locale: «Si sono verificati pochi casi di questo tipo, di recente, sulla pista ciclabile. I reati non sono così frequenti. L’ultimo risale a due o tre anni fa. Stiamo monitorando problemi di disturbo alla quiete pubblica di minori nelle piazzette e fuori dall’oratorio. In particolare, sono due gruppetti di ragazzi che non frequentano l’oratorio. Creano confusione, urlano, bevono e fumano qualche spinello».