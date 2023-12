Cervo sbuca dal bosco e atterra su un’auto: «Io, vivo per un soffio»

«Ho visto la morte in faccia», racconta l’uomo che martedì mattina ha rischiato la vita mentre era al volante della sua autovettura, quando un grosso esemplare di cervo è sbucato dal nulla saltando sulla sua auto da una valletta adiacente la strada, lungo la strada provinciale 49 tra Gromo San Marino (Gandellino) e Fiumenero (Valbondione). Erano le 6,30 circa e l’uomo, un autista dei pullman di linea, stava raggiungendo l’autorimessa di Valbondione da dove sarebbe entrato in servizio con la prima corsa scolastica delle 7,20. Era in anticipo, come sempre, per avere tempo di riscaldare il veicolo per «far viaggiare al caldo i ragazzi» confida, e preparare anche quello dei colleghi oltre ad aver tempo di fare colazione con calma prima di iniziare la giornata. Tutto come sempre tranne per lo scontro con il cervo.

L’interno dell’abitacolo pieno di vetri

«Un grosso esemplare»

«Era un grosso esemplare, con un grande palco – spiega l’uomo –: è sbucato dal nulla, lungo la strada che da Gromo San Martino porta verso Valbondione. Da una valletta che si trova vicino alla strada è saltato sulla mia auto proprio sul lato del guidatore. Pochi istanti. Ho visto la morte in faccia. Per fortuna viaggiavo a 40 km orari circa, se fossi andato più veloce a quest’ora non sarei qui». Nel punto dove vi è stato lo scontro, infatti, vi è una vallecola da dove deve essere sbucato l’ungulato, saltando dal muretto sulla strada. Demolito il parabrezza dell’autovettura, sfondato e danneggiata anche la carrozzeria in più punti. Le tracce del cervo sono visibili, come racconta l’uomo, sul parabrezza dove si nota la peluria incastrata tra i vetri. Dopo lo scontro, il cervo pare non sia rimasto ferito gravemente, infatti, è stato avvistato da alcuni di passaggio mentre un po’ stordito si allontanava.

La presenza crescente