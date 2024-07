«Che sfida lo Stretto a nuoto, vinta insieme contro ogni paura»

Attraversare a nuoto lo Stretto di Messina per dimostrare a se stessi che la volontà vince ogni paura e per condividere con amici e colleghi di lavoro un’esperienza indimenticabile, capace di rafforzare i legami di collaborazione.

È quanto ha voluto realizzare ieri il dottor Paolo Giovanni Basso Ricci, direttore della struttura di Radiologia degli ospedali di Piario e di Lovere, insieme ad altri otto nuotatori. Poco prima delle 8 il gruppo è entrato in acqua a Cariddi, in Sicilia, e dopo circa un’ora è arrivato a Scilla, in Calabria, percorrendo in piena sicurezza i tre chilometri e mezzo di mare che separano l’isola dal continente.

«L’obiettivo dell’attraversamento dello Stretto a nuoto non è quello di mettersi alla prova contro gli altri, ma contro se stessi per provare che le persone possono essere molto più forti di quanto immaginano», racconta lo stesso primario che, nel tempo libero, è istruttore di nuoto. Con lui c’erano infatti alcuni atleti della società sportiva «Rari Nantes» di Crema, fra cui il bergamasco di Songavazzo Matteo Perolari: «È stata un’emozione fantastica e sono contento perché, oltre a essere arrivato alla fine, mi sono goduto bracciata dopo bracciata tutta la traversata : c’eravamo solo noi e il mare, eravamo tutti concentrati su quello che stavamo facendo, senza alcuna distrazione».

Il viaggio

Il gruppo è decollato da Orio al Serio sabato mattina e vi ha fatto ritorno ieri in tarda serata: «Oggi saremo regolarmente al lavoro – sottolinea il primario –, ma con la gioia di un’avventura indimenticabile». Nel gruppo c’era anche la soverese Monica Bianchi, tecnica di Radiologia dell’ospedale di Piario: «Di solito le mie traversate sono nei laghi: ho fatto la Predore-Iseo, la Pisogne-Lovere, il giro di Monte Isola, ma in mare per me era la prima volta: abbiamo trovato una giornata calda, in mare si stava bene anche senza muta. È stato tutto perfetto».