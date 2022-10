Clusone accende lo spettacolo: fino al 9 ottobre si illumina la Torre dell’orologio

Ha preso il via sabato 1 ottobre e proseguirà fino a domenica 9 ottobre «Clusone, una Torre di luce», uno spettacolo di luci e animazioni tridimensionali che accenderà per una settimana la Torre dell’Orologio permettendo agli spettatori di immergersi nella cultura clusonese per vivere un’esperienza di grande impatto visivo.