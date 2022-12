Clusone, anniversario per i vigili del fuoco: «Da 30 anni vicini al territorio e alle persone»

«Non soltanto un lavoro di grande professionalità, ma un servizio svolto con il cuore, con un’attenzione verso la persona e la sofferenza». Le parole dell’arciprete, monsignor Giuliano Borlini, nell’omelia della Messa per i trent’anni del distaccamento dei vigili del fuoco di Clusone (inaugurato il 21 dicembre di 3 decenni fa) sono un richiamo all’importante servizio svolto dai pompieri e un invito a continuare a mettere al centro la persona. «Grazie a nome dei sindaci – ha detto il primo cittadino di Clusone, Massimo Morstabilini –. Siete un fondamentale presidio di sicurezza in un territorio montano che ha molte criticità. Grazie per la vostra presenza e per il vostro lavoro eroico perché voi mettete a rischio la vostra vita per gli altri. Noi siamo al vostro fianco».