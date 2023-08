Clusone, cade mentre cerca funghi e resta ferito: recuperato con l’elicottero

I tecnici della VI Orobica del Soccorso alpino hanno completato stasera, 2 agosto, due interventi. A Clusone sono stati attivati intorno alle 19 per un cercatore di funghi di 59 anni, precipitato per un centinaio di metri dalla zona di Pianone, verso la Val Flesch. Sono partite le squadre, con cinque tecnici e la centrale ha attivato anche l’elisoccorso di Sondrio di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. I soccorritori sono arrivati sul posto, ma l’uomo non era riuscito a fornire informazioni precise e neppure a inviare le coordinate. L’équipe dell’elisoccorso è comunque riuscita a localizzarlo e quindi è stato raggiunto, stabilizzato e recuperato tramite vericello, infine trasportato in ospedale: l’uomo è stato portato al «Papa Giovanni», in codice giallo. L’intervento si è concluso intorno alle 21.