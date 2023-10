Colonna della banda di Albino, a 55 anni si è spento Mirco Azzola

La sua presenza è sempre stata molto fedele. «Partecipava regolarmente ai servizi civili e religiosi, oltre ai concerti – prosegue Usubelli –. Ha suonato per quarant’anni, fino al 2019: ha visto rinascere la banda negli Anni ‘70, vivendo sia il periodo difficile sia quello di massimo splendore, con il maestro Savino Acquaviva, quando la banda si è fatta conoscere a livello internazionale». Azzola lavorava come operaio in una fonderia della zona. «Era spinto da una grande passione per la musica: anche dopo le giornate lavorative pesanti veniva sempre alle prove. Negli ultimi anni aveva smesso di suonare, dopo ben quarant’anni, ma veniva spesso a sentire la banda: l’ha fatto anche di recente ai concerti per il 140° anniversario».