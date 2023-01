Cordoglio a Valbondione per la morte di padre Simoncelli: 50 anni in Congo

Sincero rincrescimento a Valbondione per la scomparsa di padre Giulio Simoncelli, 87 anni, avvenuta in Africa , venerdì 13 gennaio: per ben 50 anni ha svolto il suo apostolato in Congo, come missionario saveriano. È morto nella Casa saveriana di Kilomoni dove da circa 10 anni risiedeva. «Avevo parlato telefonicamente con lui – dice Renato Morgandi dell’Imetec, suo amico di sempre, proprio venerdì mattina. Per le sue precarie condizioni di salute causate dalla malaria mi ha detto che era in procinto di essere ricoverato in ospedale. Purtroppo è spirato nelle prime ore pomeridiane, lasciando in tutti un grande vuoto».