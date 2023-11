Da Cene e Lecco il re e la regina delle capre orobiche nella fiera di Valgoglio

La rassegna è stata preceduta da una Messa per gli allevatori celebrata in parrocchia dal parroco emerito di Gromo, don Virgilio Fenaroli, che poi ha anche benedetto, sul campo di esposizione, allevatori e capre. Questa la classifica stilata da Beatrice Chioda, segretaria del Gruppo organizzatore: regina della Fiera è stata eletta la capra dell’azienda di Carla Binda, di Oliveto Lario, mentre re il becco è stato «Zeus» di Giuseppe Capitanio, di Cene. Per le capre di 12 mesi, per quelle di 24 e per le capre di 48 mesi il primo premio è andato all’azienda dei Fratelli Rota, di Zogno, per quelle di 36 mesi a Michele Chioda di Valgoglio e per la capra adulta a C arla Binda di Oliveto Lario nel lecchese.