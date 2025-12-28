Da Clusone ad Adrara, il saluto del Papa arriva fino a Bergamo - Foto

Nella festa della Sacra Famiglia papa Leone XIV, al termine dell’Angelus di domenica 28 dicembre, ha rivolto un saluto ai ragazzi di terza media di Clusone presenti a Roma per il pellegrinaggio dell’oratorio di Clusone e delle Fiorine e i cresimandi di Adrara San Martino.

I fedeli bergamaschi a Roma I ragazzi di Clusone, ben 42, sono arrivati sabato a Roma accompagnati dal curato di Clusone don Maichol Gherardi e dal parroco delle Fiorine don Carlo Maria Viscardi. «Stiamo vivendo una bellissima esperienza, un pellegrinaggio che unisce momenti di preghiera alle visite, un cammino alla riscoperta della vita degli apostoli e dei santi, un cammino di fede, anche giovane - ha spiegato il responsabile dell’oratorio clusonese don Maichol .- siamo stati in Santa Maria Maggiore e alla tomba di Papa Francesco, domani visiteremo San Paolo fuori le mura e celebreremo la Messa nelle catacombe. Tra i vari momenti incontreremo anche don Alex Carlessi (ex responsabile dell’oratorio di Clusone fino a Settembre, ora a Roma) e il nostro pellegrinaggio si concluderà martedì quando attraverseremo la porta Santa di San Pietro e pregheremo sulla tomba di papa Giovanni XXIII e di San Pietro».