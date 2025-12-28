Cronaca / Valle Seriana
Domenica 28 Dicembre 2025
Da Clusone ad Adrara, il saluto del Papa arriva fino a Bergamo - Foto
A ROMA. Papa Leone XIV, al termine dell’Angelus di domenica 28 dicembre, ha rivolto un saluto ai ragazzi di terza media di Clusone e delle Fiorine e i cresimandi di Adrara San Martino.

Nella festa della Sacra Famiglia papa Leone XIV, al termine dell’Angelus di domenica 28 dicembre, ha rivolto un saluto ai ragazzi di terza media di Clusone presenti a Roma per il pellegrinaggio dell’oratorio di Clusone e delle Fiorine e i cresimandi di Adrara San Martino.
I ragazzi di Clusone, ben 42, sono arrivati sabato a Roma accompagnati dal curato di Clusone don Maichol Gherardi e dal parroco delle Fiorine don Carlo Maria Viscardi. «Stiamo vivendo una bellissima esperienza, un pellegrinaggio che unisce momenti di preghiera alle visite, un cammino alla riscoperta della vita degli apostoli e dei santi, un cammino di fede, anche giovane - ha spiegato il responsabile dell’oratorio clusonese don Maichol .- siamo stati in Santa Maria Maggiore e alla tomba di Papa Francesco, domani visiteremo San Paolo fuori le mura e celebreremo la Messa nelle catacombe. Tra i vari momenti incontreremo anche don Alex Carlessi (ex responsabile dell’oratorio di Clusone fino a Settembre, ora a Roma) e il nostro pellegrinaggio si concluderà martedì quando attraverseremo la porta Santa di San Pietro e pregheremo sulla tomba di papa Giovanni XXIII e di San Pietro».
I 16 cresimandi di Adrara San Martino e Adrara San Rocco sono arrivati a Roma sabato e ripartiranno lunedì. Con loro cinque accompagnatori e il parroco don Adrea Papini che racconta dell’esperienza che stanno condividendo in questi giorni i ragazzi.«Siamo qui per il pellegrinaggio giubilare, con visita alle quattro basiliche: siamo stati a San Paolo fuori le mura, poi l’ingresso dalla Porta Santa di San Pietro con Messa nelle Grotte Vaticane. - spiega don Andrea -: per i ragazzi è un’esperienza bellissima».
