Da Walt Disney alla Minimarcia, grandi appuntamenti per l’estate sull’altopiano

Ritornano sull’altopiano i grandi appuntamenti estivi della Eventi Doc e di Angelo Bertocchi. È il momento di ripartire con le feste in presenza per il «Baffo» di Selvino, su tutte la 40esima edizione della Minimarcia di Berto il castoro, che riparte da Selvino dopo l’ultimo appuntamento del 2019 a Clusone e lo stop per il Covid del 2020 e 2021 . In questi due anni, però, non si è mai fermata l’attività della Eventi Doc, che ha permesso ai turisti di vivere l’altopiano nel rispetto delle normative anti pandemia, organizzando manifestazioni nelle varie feste dell’anno senza assembramenti.