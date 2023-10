Dal 23 ottobre all’11 novembre chiude per lavori la provinciale 48 Ponte Selva-Parre

La Provincia di Bergamo comunica che la strada provinciale 48 «Ponte Selva - Parre» rimarrà chiusa dal 23 ottobre all’11 novembre 2023, dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 17, per permettere i lavori di messa in sicurezza del versante a monte della strada, danneggiato in seguito al distacco di materiale roccioso durante il maltempo del 23 settembre.