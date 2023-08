Dal biligocc ai «moroncelli», nasce un marchio per valorizzarli

Gli storici «Biligocc» (le castagne di Casale), i più recenti «Moroncelli» (i dolci nati per onorare il pittore albinese Giovan Battista Moroni) e i celebri gnocchi ripieni della «Trattoria Moro» di Perola: questi prodotti alimentari tutti albinesi potranno presto fregiarsi di un marchio di Denominazione comunale di origine. E al pari loro gli altri prodotti enogastronomici che verranno riconosciuti come tipici del territorio di Albino. L’Amministrazione comunale ha infatti intrapreso il percorso per l’istituzione di una «De.C.O»”, certificazione del settore agro-alimentare che ha la funzione di legare un prodotto o le sue fasi realizzative a un particolare territorio. «Abbiamo diverse aziende agricole - spiega il sindaco Fabio Terzi -. L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare i loro prodotti in un’ottica di maggiore attrattiva del territorio».