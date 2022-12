Di nuovo bel tempo (ma solo fino giovedì): le bellissime foto dal Pora

Dopo due giorni di maltempo, le condizioni atmosferiche migliorano decisamente e ci accompagneranno almeno fino a giovedì. Già il tramonto di lunedì preannunciava la bella giornata di questo martedì 6 dicembre: chi era in montagna, tra l’altro, ha potuto forse meglio osservare il diradarsi della nebbia e delle nubi basse. Lo spettacolo, poi, si è davvero completato all’apparire delle vette orobiche innevate, coperte da una spessa coltre bianca dai milleseicento metri in su. Localmente la neve è caduta anche più in basso, ma senza accumuli apprezzabili.