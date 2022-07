Estate in quota: laghetto più basso causa siccità, ma riapre «Pora Beach»

Pora Beach, l’estivo di Monte Pora apre oggi con la passerella e la terrazza galleggiante ampliata, il food Truck Strinù e due novità: gli aperitivi in musica della domenica e le canoe. La siccità ha ritardato l’apertura ma grazie al prelievo forzato dal secondo laghetto artificiale del comprensorio, da oggi apre il Pora Beach (10-18 e domenica fino alle 21) con la sua passerella galleggiante sul lago artificiale del Termen dove è vietata la balneazione. Il meteo, da un lato favorevole per le giornate di bel tempo e le temperature veramente estive, ha solo ritardato l’apertura; l’acqua del vicino bacino artificiale è stata infatti utilizzata per aumentare il livello del lago più ampio e raggiungere così la quota minima per montare la piattaforma e dare il via alla proposta estiva di Monte Pora che coniuga montagna, lago, cibo, musica e divertimento.