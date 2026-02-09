Fiamme nella casa di villeggiatura a Ponte di Legno, in salvo una famiglia di Nembro

Domenica da dimenticare per una famiglia di Nembro, proprietaria di un appartamento a Ponte di Legno: l’abitazione domenica è stata distrutta da un terribile incendio partito probabilmente da una canna fumaria ostruita o malfunzionante. In base alle ricostruzioni effettuate dai vigili del fuoco e dai carabinieri, ieri mattina il papà e i due figli più grandi si erano alzati presto per andare a sciare; fatta colazione, avevano acceso la stufa ed erano partiti per raggiungere le piste e gli impianti di risalita. Poco dopo però la mamma, rimasta a casa con il bambino più piccolo, ha iniziato a sentire odore di fumo e, allarmata, ha chiamato i vigili del fuoco: purtroppo le fiamme sono divampate in pochi minuti e per l’appartamento non c’è stato nulla da fare.

L’appartamento distrutto

Situata nel sottotetto di una palazzina in via Cesare Battisti, vicina al centro storico di Ponte di Legno, l’abitazione è andata completamente distrutta: le fiamme si sono levate alte nel cielo e per domarle sono dovuti intervenire diversi distaccamenti camuni a cui se ne è aggiunto uno partito dal Trentino e fornito di autoscala. Prima di pranzo l’incendio era ormai domato, ma le attività di bonifica, con la rimozione del materiale pericolante, sono proseguite fino a metà pomeriggio.