Cronaca / Valle Seriana
Lunedì 09 Febbraio 2026
Fiamme nella casa di villeggiatura a Ponte di Legno, in salvo una famiglia di Nembro
L’INCENDIO. Probabilmente le fiamme partite dalla canna fumaria. Appartamento completamente distrutto.
nembro
Domenica da dimenticare per una famiglia di Nembro, proprietaria di un appartamento a Ponte di Legno: l’abitazione domenica è stata distrutta da un terribile incendio partito probabilmente da una canna fumaria ostruita o malfunzionante. In base alle ricostruzioni effettuate dai vigili del fuoco e dai carabinieri, ieri mattina il papà e i due figli più grandi si erano alzati presto per andare a sciare; fatta colazione, avevano acceso la stufa ed erano partiti per raggiungere le piste e gli impianti di risalita. Poco dopo però la mamma, rimasta a casa con il bambino più piccolo, ha iniziato a sentire odore di fumo e, allarmata, ha chiamato i vigili del fuoco: purtroppo le fiamme sono divampate in pochi minuti e per l’appartamento non c’è stato nulla da fare.
L’appartamento distrutto
Situata nel sottotetto di una palazzina in via Cesare Battisti, vicina al centro storico di Ponte di Legno, l’abitazione è andata completamente distrutta: le fiamme si sono levate alte nel cielo e per domarle sono dovuti intervenire diversi distaccamenti camuni a cui se ne è aggiunto uno partito dal Trentino e fornito di autoscala. Prima di pranzo l’incendio era ormai domato, ma le attività di bonifica, con la rimozione del materiale pericolante, sono proseguite fino a metà pomeriggio.
Per la famiglia bergamasca i danni economici sono ancora da calcolare, ma soprattutto ci sarà da affrontare la paura e lo spavento provati. Il bambino più piccolo è stato anche accompagnato al vicino ospedale di Edolo, ma solo per precauzione, essendo stato esposto per qualche minuto al fumo dell’incendio; non ha però riportato nessuna conseguenza e tutti i componenti della famiglia di Nembro stanno bene. A loro però tocca trovare la forza per affrontare la sistemazione di quanto andato distrutto dalle fiamme.
© RIPRODUZIONE RISERVATA