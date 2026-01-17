Fiamme nella cucina a Rovetta, Milena Oprandi dimessa dall’ospedale. Casa inagibile

È rimasta ustionata al volto e intossicata dopo un incendio divampato nella cucina della sua abitazione di via Cristina 3, nel centro storico del paese. Milena Oprandi, 85 anni, storica presidente della Pro Loco di Rovetta, rimasta in carica sino al 2009, è finita in ospedale, fortunatamente in condizioni non gravi. La donna è stata ricoverata nella serata del 16 gennaio e il 17 mattina è stata dimessa.

L’incendio è accaduto venerdì sera intorno alle 19, per cause ancora in corso di accertamento. Le fiamme si sono sviluppate nella cucina dell’appartamento della donna, al secondo piano di una palazzina che ora è inagibile: il primo piano è in ristrutturazione, il secondo è non agibile così come è stato danneggiato il terzo piano. La figlia e il genero della 85enne hanno trovato un’altra sistemazione provvisoria così come l’85enne.

La signora è rimasta intossicata dal fumo e ha riportato ustioni di primo grado al volto. Sono stati i vigili del fuoco a farla scendere da una loro scala con cui avevano raggiunto il balcone dell’appartamento della donna. Con l’assistenza dei pompieri la signora è scesa in strada e s’è messa così in salvo. Altre due persone sono rimaste leggermente intossicate.

Sul posto i vigili del fuoco sono giunti in forze: una ventina di uomini e sei mezzi dal comando provinciale di Bergamo e dai distaccamenti di Clusone e Gazzaniga. L’edificio è in pratica attaccato ad altri e il rischio è che le fiamme si propagassero alle abitazioni contigue, che fanno da corona alle strette viuzze del centro storico. Centro storico che è stato isolato dai soccorritori per consentire l’intervento. Sul posto si è radunata una piccola folla di abitanti e curiosi giunti da altre parti del paese per vedere quanto stesse accadendo.

L’incendio a Rovetta

Il lavoro dei vigili del fuoco

In un’ora i vigili del fuoco sono riusciti prima a circoscrivere le fiamme e poi a domarle. Le operazioni di controllo e smassamento sono invece continuate sino a tarda ora.

L’ex presidente della Pro Loco di Rovetta è stata caricata su un’ambulanza del Corpo volontari della Presolana e trasportata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sono intervenuti anche equipaggi della Croce Rossa e della Croce Verde, oltre ai carabinieri della stazione di Ponte Nossa e agli agenti della polizia locale Unione della Presolana. Sul posto anche il sindaco Mauro Marinoni, tra i primi ad arrivare.