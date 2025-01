Finisce contro il guard rail a Oneta, 32enne in ospedale con elisoccorso

Un 32enne , residente a Gorno , ha perso il controllo dell’auto in via Colle di Zambla a Oneta e si è schiantato contro il guard-rail a lato della carreggiata nel suo senso di marcia. Sembra abbia fatto tutto da solo.

I soccorsi arrivati sul posto hanno constatato che l’uomo era cosciente ma non riusciva a muovere le gambe, per questo motivo è stato allertato l’elisoccorso da Sondrio che lo ha caricato e portato in codice rosso al pronto Soccorso dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.