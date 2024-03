Fiorano, lavori per il nuovo ponte: statale chiusa nella notte tra il 6 e il 7 aprile

Sulla strada statale 671 della Val Seriana saranno eseguite nella notte tra il 6 e il 7 aprile le operazioni di varo dell’impalcato in acciaio del cavalcavia a Fiorano al Serio , nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria del cavalcavia avviati da Anas. Il vecchio manufatto, urtato e danneggiato per due volte da mezzi pesanti nel 2021 e nel 2023, era stato demolito il 17 febbraio.

Chiusura notturna

Per consentire lo svolgimento delle operazioni di varo, la statale sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Per contenere i disagi al traffico, la chiusura sarà effettuata dalle 21 di sabato 6 aprile alle 5 di domenica 7 aprile. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria tra gli svincoli «Gazzaniga» (km 17,400) e lo svincolo Val Gandino ( km 19,400).