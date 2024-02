Fiorano, si demolisce il ponte danneggiato: statale chiusa nella notte tra il 17 e il 18 febbraio

Al via le operazioni per la demolizione e successiva ricostruzione del cavalcavia danneggiato di Fiorano al Serio, lungo la strada statale 671 della Val Seriana. Per eseguire in sicurezza i lavori di demolizione dell’impalcato del cavalcavia di Fiorano, Anas ha programmato delle limitazioni al transito lungo la statale. Per mitigare i disagi alla viabilità i lavori si svolgeranno esclusivamente in orario notturno.